Бывший депутат Верховной Рады возглавил Алушту
"Регионал" стал и.о. мэра при оккупационной власти.
Бывший депутат Верховной Рады, видный крымский "регионал" Алексей Боярчук стал исполняющим обязанности мэра Алушты при оккупационной российской власти.
В четверг, 12 января, подконтрольный России горсовет Алушты одобрил досрочное прекращение полномочий главы оккупационной администрации города Игоря Сотова. Как сообщает РИА Новости, объявлен конкурс на замещение должности главы Алушты, а до тех пор обязанности будет исполнять Боярчук.
Сотов руководил оккупационной администрацией Алушты с декабря 2014 года.
Напомним, Боярчук был депутатом Верховной Рады шестого созыва. Он попал в парламент по списку Партии регионов в 2010 году, когда президентом был избран Виктор Янукович. Но в ноябре 2010 года Боярчука избрали мэром Ялты, и в начале февраля 2011 года его мандат в Верховной Раде был отозван. После оккупации Крыма он стал советником председателя т.н. Госсовета Крыма, а в 2015 году перешел на должность заместителя главы оккупационной администрации Алушты.
В 2003-2006 году Боярчук руководил компанией "Дельфин 2001", которой принадлежала крымская дача Януковича "Чайный домик" в Массандре.