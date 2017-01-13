Бывший депутат Верховной Рады возглавил Алушту "Регионал" стал и.о. мэра при оккупационной власти.

Фото: alushta24.org

Бывший депутат Верховной Рады, видный крымский "регионал" Алексей Боярчук стал исполняющим обязанности мэра Алушты при оккупационной российской власти.

В четверг, 12 января, подконтрольный России горсовет Алушты одобрил досрочное прекращение полномочий главы оккупационной администрации города Игоря Сотова. Как сообщает РИА Новости, объявлен конкурс на замещение должности главы Алушты, а до тех пор обязанности будет исполнять Боярчук.

Сотов руководил оккупационной администрацией Алушты с декабря 2014 года.

Напомним, Боярчук был депутатом Верховной Рады шестого созыва. Он попал в парламент по списку Партии регионов в 2010 году, когда президентом был избран Виктор Янукович. Но в ноябре 2010 года Боярчука избрали мэром Ялты, и в начале февраля 2011 года его мандат в Верховной Раде был отозван. После оккупации Крыма он стал советником председателя т.н. Госсовета Крыма, а в 2015 году перешел на должность заместителя главы оккупационной администрации Алушты.

В 2003-2006 году Боярчук руководил компанией "Дельфин 2001", которой принадлежала крымская дача Януковича "Чайный домик" в Массандре.