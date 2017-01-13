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Луценко поехал в Латвию за деньгами украинских экс-чиновников

Глава ГПУ встретился с генпрокурором Латвии и руководством антикоррупционного бюро.

Луценко поехал в Латвию за деньгами украинских экс-чиновников
Фото: Пресс-служба ГПУ

В пятницу, 13 января, генеральный прокурор Юрий Луценко провел двусторонние рабочие консультации с генпрокурором Латвии Эриком Калнмеерсом и руководством Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Отмечается, что стороны обсуждали сотрудничество в актуальных уголовных процессах, а также существующую проблематику выполнения запросов о международной правовой помощи.

Были, в частности, достигнуты договоренности о содействии латвийских коллег в расследовании уголовных дел в отношении украинских экс-чиновников и возвращении незаконно приобретенных ими активов.

"Одной из основных задач органов прокуратуры Украины является налаживание механизмов сотрудничества с компетентными органами ключевых юрисдикций и выработки эффективной стратегии возвращения средств, которые преступным путем были  выведены из нашей страны", - подчеркнул  Луценко.

"Украинский-латвийские консультации состоялись в духе взаимопонимания, имели конструктивный характер и способствовать развитию межгосударственных отношений в правовой сфере", - добавил генпрокурор.

Напомним, Латвия взыскала в свой госбюджет 50 млн евро, которые принадлежали бывшим украинским чиновникам и были арестованы в рамках борьбы с отмыванием грязных денег. Как пояснил генеральный прокурор страны, Украина не предоставила информации о том, что эти деньги были украдены у государства и их следует вернуть.

В сентябре в Ригу на переговоры ездил

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Тэги: Латвия, активы, Юрий Луценко

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