​Полиция завершила служебное расследование перестрелки в Княжичах Виновных обещают наказать не позже понедельника.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Национальная полиция завершила служебное расследование и готова привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, виновных в перестрелке в Княжичах Киевской области.

Об этом на брифинге сказал начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

В пятницу, 13 января, или в понедельник, 16 января, руководством Нацполиции примет меры дисциплинарного реагирования в отношении виновных сотрудников полиции.

Напомним, утром 4 декабря 2016 года в селе Княжичи киевский угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил операцию по задержанию грабителей. На место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сработавшую сигнализацию в одном из соседних домов. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, жертвами которой стали пятеро полицейских.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 6 декабря сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию в Княжичах, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Луценко, команда направить КОРД была неправильной.