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Суд разрешил этапирование "торнадовцев" из Лукьяновского СИЗО

Определение принято с учетом "нападения на охрану".

Суд разрешил этапирование "торнадовцев" из Лукьяновского СИЗО

Оболонский районный суд 12 января вынес определение, которым разрешил содержать бывших бойцов роты милиции "Торнадо" в любом учреждении Государственной уголовно-исполнительной службы, а не только в Лукьяновском СИЗО в Киеве.

Определение принято с учетом "нападения на охрану" Лукьяновского СИЗО, говорится в документе, который обнародовал в фейсбуке нардеп Игорь Мосийчук.

Напомним, в ночь на 12 января в Лукьяновском СИЗО произошло чрезвычайное происшествие с участием бывших бойцов роты "Торнадо". По официальной информации, один из "торнадовцев" отрезал себе часть уха, другие отказалась подниматься в камеры. Вскоре конфликт был урегулирован. Неофициально появлялись сообщения, что "торнадовцы" напали на охрану и захватили заложников.

Рота "Торнадо" с декабря 2014 года по июнь 2015 года охраняла общественный порядок в ряде населенных пунктов Луганской области. В июне 2015 года военная прокуратура задержала восемь членов роты, а затем еще нескольких бойцов. Им инкриминированы тяжкие преступления, в том числе изнасилования.

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Тэги: СИЗО, спецрота "Торнадо"

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