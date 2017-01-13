ГПУ закрыла дело против нардепа со 133 млн гривен наличности Руслан Демчак предоставил справки об уплате налогов.

Фото: reformclub.org.ua

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против нардепа от БПП Руслана Демчака, возбужденное по подозрению в уклонении от уплаты налогов после того, как депутат указал в электронной декларации, что хранит 133 млн гривен наличными.

Демчак в своем фейсбуке выложил соответствующий ответ ГПУ на свой запрос.

"Для тех, кто отслеживает вопрос моего е-декларирования и проверки правдивости предоставленных данных, сообщаю, что прошел проверку Генеральной прокуратуры Украины и Государственной фискальной службы Украины на предмет уплаты налогов на доходы, указанные в е-декларации. Предоставил все декларации и платежки по уплате налога на доходы физических лиц начиная с 2007 года. Результатом проверки является подтверждение отсутствия события уголовного правонарушения. Уголовное производство из-за отсутствия события преступления – закрыто", - отметил нардеп.

Фото: facebook.com/ruslan.demchak

Напомним, в декабре стало известно, что Генеральная прокуратура начала расследовать возможное уклонение от уплаты налогов пятью депутатами Верховной Рады - Нестором Шуфричем (фракция "Оппозиционный блок"), Русланом Демчаком (фракция "Блок Петра Порошенко"), Геннадием Бобовым (группа "Возрождение"), Александром Супруненко и Вячеславом Константиновским (оба - внефракционные).