ГПУ закрыла дело против нардепа со 133 млн гривен наличности
Руслан Демчак предоставил справки об уплате налогов.
Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против нардепа от БПП Руслана Демчака, возбужденное по подозрению в уклонении от уплаты налогов после того, как депутат указал в электронной декларации, что хранит 133 млн гривен наличными.
Демчак в своем фейсбуке выложил соответствующий ответ ГПУ на свой запрос.
"Для тех, кто отслеживает вопрос моего е-декларирования и проверки правдивости предоставленных данных, сообщаю, что прошел проверку Генеральной прокуратуры Украины и Государственной фискальной службы Украины на предмет уплаты налогов на доходы, указанные в е-декларации. Предоставил все декларации и платежки по уплате налога на доходы физических лиц начиная с 2007 года. Результатом проверки является подтверждение отсутствия события уголовного правонарушения. Уголовное производство из-за отсутствия события преступления – закрыто", - отметил нардеп.
Напомним, в декабре стало известно, что Генеральная прокуратура начала расследовать возможное уклонение от уплаты налогов пятью депутатами Верховной Рады - Нестором Шуфричем (фракция "Оппозиционный блок"), Русланом Демчаком (фракция "Блок Петра Порошенко"), Геннадием Бобовым (группа "Возрождение"), Александром Супруненко и Вячеславом Константиновским (оба - внефракционные).