Twitter-аккаунт ZN.ua взломан
Издание приносит извинения за публикуемые там сообщения.
В пятницу, 13 января, около 11 утра был взломан Twitter-аккаунт украинского издания ZN.ua.
В нем появилась запись, в котором президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, министру внутренних дел Арсену Авакову и мэру Киева Виталию Кличко обещается "заключением в местах лишения свободы".
Издание приносит извинения за публикуемые в твиттере сообщения и заявило, что на текущий момент проблема решается.
Напомним, в августе были взломаны страницы Министерства обороны Украины и Национальной гвардии в Twitter, в октябре - страница пресс-центра АТО в Facebook.