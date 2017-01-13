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Twitter-аккаунт ZN.ua взломан

Издание приносит извинения за публикуемые там сообщения.

В пятницу, 13 января, около 11 утра был взломан Twitter-аккаунт украинского издания ZN.ua.

В нем появилась запись, в котором президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, министру внутренних дел Арсену Авакову и мэру Киева Виталию Кличко обещается "заключением в местах лишения свободы".

Издание приносит извинения за публикуемые в твиттере сообщения и заявило, что на текущий момент проблема решается.

Напомним, в августе были взломаны страницы Министерства обороны Украины и Национальной гвардии в Twitter, в октябре - страница пресс-центра АТО в Facebook.

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Тэги: Twitter, хакеры, СМИ

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