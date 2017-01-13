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Нацсовет пообещал вещание "Украинского радио" на всем Донбассе

Запустить вещание планируют за три месяца.

Нацсовет пообещал вещание "Украинского радио" на всем Донбассе
Фото: http://radioukr.com.ua/

12 января Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал Национальной телекомпании Украины разрешение на вещание из города Часов Яр Донецкой области на территорию проведения АТО. Распространяться будут передачи первой программы "Украинского радио" на средних волнах (на частоте 873 кГц).

Как сообщается на сайте регулятора, расчеты показывают, что "Украинское радио" в дневное время будет доступно на подконтрольных территориях – в городах Константиновка, Краматорск, Димитров, Артемовск, Лисичанск, и на большей части оккупированных территорий, в том числе в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Торец, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, Брянка, Алчевск. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучше - он охватит все оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

По приблизительным расчетам, технически запустить вещание можно будет за три месяца.

Таким образом, жители подконтрольных и оккупированных территорий смогут слушать информационные программы "Украинского радио", а также передачи, созданные совместно с "Голосом Донбасса", "Радио Свобода", которые адаптированы для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в декабре на юге Херсонской области  началось строительство 150-метровой вышки для организации FM-вещания на Крым.

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Тэги: НТКУ, Донбасс, Нацсовет по телевидению и радиовещанию, радио

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