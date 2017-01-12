В СИЗО оккупированного Симферополя заключенные умирают из-за неоказания медицинской помощи Об этом сообщил находящийся в СИЗО правозащитник.

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Арестованный в аннексирована Крыму правозащитник Эмир-Усеин Куку сообщил о смерти десяти заключенных, которым вовремя не оказали медицинскую помощь.

Об этом написал в Facebook опубликовал адвокат Эмиль Курбединов.

"Правозащитник Эмир-Усеин Куку за время нахождения в тюрьме-СИЗО Симферополя насчитал 10 смертей заключённых, которым вовремя не была оказана медицинская помощь! Даже находясь в тюрьме, мой дорогой друг и брат Эмир-Усеин, продолжает мониторить права человека и фиксировать нарушения!", - отметил адвокат.

Член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку 8 декабря 2016 года был отправлен на принудительную психиатрическую экспертизу. Позже в тот же день подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя принял решение продлить предварительное заключение до 8 февраля 2017 года.

Эмир-Усеин Куку является обвиняемым по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир". Его обвиняют в терроризме и причастности к мусульманской политической организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана террористической в России.