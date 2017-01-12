Судья Хозсуда Киева задержан на $10 тыс. взятки Продолжаются обыски в помещении хозсуда Киева и по месту жительства судьи.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Правоохранители задержали судью Хозяйственного суда Киева при получении взятки в размере 10 тыс. долларов.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Задержан в порядке ст. 208 УПК Украины судья Хозяйственного суда Киева, который мошенническим способом пытался получить от представителя коммерческой структуры денежные средства в сумме 16 000 долларов США", - написала она.

Задержали судью при получении последней части средств - 10 тыс. долларов.

"За указанные денежные средства представитель "фемиды" обещал посодействовать в решении им вопроса о вынесении судьями Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины судебных решений в пользу истца", - добавила Сарган.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что продолжаются обыски в помещении хозсуда Киева и по месту жительства судьи. Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Сарган, правонарушение, в котором подозревают судью, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Ранее сообщалось, что судью Высшего хозсуда Емельянова отстранили от должности.