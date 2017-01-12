Налоговая милиция продолжит работу до принятия нового закона, - Билан Де-юре ликвидация налоговой милиции произошла с 1 января 2017 года.

Фото: sfs.gov.ua

Налоговая милиция, ликвидированная из-за технической ошибки, продолжит свою работу до принятия нового закона о ее правопреемнице.

Об этом сообщил глава налоговой милиции, первый замглавы Государственной фискальной службы Сергей Билан в Фейсбуке.

"По «технической ошибке» и работе налоговой милиции. Получили ответ на письмо, с которым обратились в Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Разочарую тех комбинаторов, которые на днях уже нафантазировали себе глобальные планы, чтобы не платить налоги и вести теневой бизнес. Мы и в дальнейшем продолжаем работать, защищая экономические интересы государства", - написал он.

В письме главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной сообщается, что заключительные и переходные положения закона об изменениях в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата комплексно регулируют вопрос деятельности налоговой милиции.

Согласно этим нормам, исключение раздела "налоговая милиция" из Налогового кодекса вступит в силу только после принятия нового закона.

"До дня вступления в силу вышеуказанного закона, налоговая милиция действует в действующем правовом поле, выполняет функции, возложенные на нее законодательством, и на ее деятельность распространяются положения соответствующих законодательных актов", - говорится в письме.

Напомним, 21 декабря 2016 года Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, одно из которых по недосмотру де-юре ликвидировало налоговую милицию.

Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании Службы финансовых расследований, но в переходных положениях, касающихся срока вступления в силу соответствующих норм, это забыли прописать. Поэтому ликвидация налоговой милиции произошла с 1 января 2017 года.

Минфин предложил не восстанавливать налоговую милицию, ликвидированную по ошибке.