Глава НАПК назвала суммы, которые получат из госбюджета парламентские партии
"Самопомощь" также получит 44 млн гривен за сохранение гендерной квоты во время выборов.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) распределило средства, выделенные из государственного бюджета, на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году.
Об этом сообщила глава НАПК Наталья Корчак в Фейсбуке.
По ее словам, партии "Народный Фронт" будет выделено 113 млн 753,5 тыс. гривен; "Блоку Петра Порошенко" -112 млн 103,6 тыс. гривен; партии "Самопомощь"- 56 млн 394,56 тыс. гривен; "Оппозиционному блоку" - 48 млн 467,7 тыс. гривен; РПЛ - 38 млн 257,9 тыс. гривен; ВО "Батькивщина"- 29 млн 182,2 тыс. гривен.
Кроме того, объединению "Самопомощь" за сохранение гендерной квоты во время парламентских выборов предусмотрено 44 млн 239,94 тыс. гривен.
"Тем, у кого возникают вопросы по "Опоблоку", который в 2016 году отказался от государственного финансирования - на данный момент у НАПК нет ни одного заявления об отказе от финансирования", - отметила Корчак.
По ее словам на следующем заседании НАПК будет принимать решение о выделении средств партиям за I квартал 2017 года.
Напомним, в октябре 2015 года Верховная Рада приняла закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому с 1 июля 2016 года было введено госфинансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.
Право на финансирование получили партии, которые на парламентских выборах 2014 года прошли в Верховную Раду (преодолели 5% барьер).
Со следующих парламентских выборов (очередные выборы в ВР должны пройти в 2018 году) финансироваться будут все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей.