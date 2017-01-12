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Новый глава АМПУ получил карт-бланш в борьбе с коррупцией в морпортах

Министр инфраструктуры представил коллективу Райвиса Вецкаганса.

Новый глава АМПУ получил карт-бланш в борьбе с коррупцией в морпортах
Райвис Вецкаганс
Фото: db.lv

Сегодня, 12 января, в Одессе министр инфраструктуры Владимир Омелян представил трудовому коллективу нового руководителя госпредприятия "Администрация морских портов Украины" Райвиса Вецкаганса.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Омелян подчеркнул, что новый глава АМПУ имеет полную свободу действий по реформированию госпредприятия и борьбы с коррупционными схемами.

"Я настаиваю на том, что АМПУ должна быть реформирована и превращена в прозрачное и эффективное предприятие, которое работает на государство и отстаивает государственный, а не частный, интерес. В этом плане Райвис Вецкаганс имеет полную свободу действий", - сказал министр.

Фото: mtu.gov.ua

Он также отметил, что смена руководства АМПУ - это лишь первый шаг в реформировании морской отрасли.

"Мы начали реформу, и уже есть определенное сопротивление. Это нормально. Если министр удобный для всех, это ставит под вопрос его эффективность. Но я подчеркиваю: государственный интерес и государственный контроль над государственными предприятиями должны быть выше частных интересов. Я отстаиваю и буду отстаивать именно такой подход", - подчеркнул Омелян.

Напомним, в декабре 2016 года Омелян анонсировал изменения в АМПУ по причине ее "неэффективности и непрозрачности".

АМПУ объединяет 18 государственных портов, которые были переданы в управление этому предприятию в рамках реформирования портовой отрасли.

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Тэги: Райвис Вецкаганс, АМПУ

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