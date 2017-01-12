НАБУ завело дело на шестого нардепа после анализа е-деклараций Всего зарегистрировано 22 уголовных производства в отношении 21 человека.

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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады после анализа его электронной декларации о доходах.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Детективы НАБУ зарегистрировали очередное уголовное производство по факту незаконного обогащения народным депутатом (ст.368-2, ч.3 Уголовного кодекса). Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 11 января по результатам анализа данных, приведенных в его электронной декларации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего по результатам анализа электронных деклараций зарегистрировано 22 уголовных производства в отношении действий 21 человека: шестерых народных депутатов, 11 судей, двух председателей районных государственных администраций, одного заместителя областного совета, одного руководителя центрального органа исполнительной власти.

Сведения о первых уголовных производствах были внесены в Единый реестр 17 ноября 2016 года.

Напомним, Нацагентство по предотвращению коррупции проверяет более 100 госслужащих из-за несвоевременной подачи е-деклараций.