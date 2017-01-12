Порошенко назначил главу Одесской области Директор полиграфкомбината "Украина" Максим Степанов победил на конкурсе.

Максим Степанов Фото: ZN.ua

Президент Петр Порошенко назначил Максима Степанова главой Одесской облгосадминистрации.

Об этом он сказал в Одессе, представляя Степанова коллективу.

"Уверен, что сегодняшнее мое решение о назначении Максима Степанова, который победил на конкурсе, в качестве главы председателя ОГА, - это правильное решение. Это человек, который имеет два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя ОГА. Это человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек, который настроен взять на себя четкие обязательства и их выполнять", - сказал Порошенко.

Напомним, директор госпредприятия "Полиграфкомбинат Украина" Максим Степанов в декабре стал победителем конкурса на нового главу Одессской ОГА. Полиграфкомбинат "Украина" изготавливает ценные бумаги и документы строгой отчетности. В частности, комбинат производит бланки паспортов, в том числе биометрических, почтовые марки, водительские удостоверения.

Степанов родился 18 августа 1975 года, в 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет, а в 2004 году - Киевский национальный экономический университет.

С 1999 по 2003 год он работал на предприятиях разных сфер экономики.

С 2003 по 2004 год - первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации в Киеве, заместитель Государственной налоговой администрации.

С 2004 по 2008 год - председатель совета директоров ООО "Республиканский правовой союз".

С 2008 по 2010 год - первый заместитель председателя Одесской обладминистрации (на тот область возглавлял Николай Сердюк).

С 2010 по 2011 год - директор ГП "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски".

С 2011 года - директор полиграфкомбината "Украина".

7 ноября глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, который занимал эту должность с мая 2015 года, подал в отставку. 9 ноября президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а 30 ноября объявил конкурс на нового главу области. С момента увольнения Саакашвили Одесской областью руководила Соломия Бобровская в статусе и.о. Ранее она была заместителем Саакашвили.