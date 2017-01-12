Украина запретила российский телеканал "Дождь" Причиной стало непризнание Крыма украинским.

Фото: tvrain.ru

Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ", - сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, на протяжении 2016 года Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала. В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ.

Напомним, сейчас в Украине запрещены около 35 российских телеканалов.

Телеканал "Дождь" считается оппозиционно настроенным к российской власти телеканалом.