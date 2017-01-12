ФСБ задержала активиста Украинского культурного центра в Симферополе Андрея Виноградова увезли на допрос.

Фото: humanrights.org.ua

Утром в четверг в Симферополе сотрудники ФСБ задержали и увезли на допрос активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова.

Об этом в фейсбуке сообщил основатель УКЦ Леонид Кузьмин.

Центр информации о правах человека пишет, что о задержании Виноградов успел сообщить друзьям по телефону. Затем связь с ним пропала.

Украинский культурный центр в Крыму создали после российской аннексии полуострова. Это общественная организация, цель которой – сохранить язык и культуру украинского народа. Политических задач создатели центра перед собой не ставят.