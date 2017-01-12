Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно, а щось інше"
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно, а щось інше"
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
ГлавнаяПолитика

ФСБ задержала активиста Украинского культурного центра в Симферополе

Андрея Виноградова увезли на допрос.

ФСБ задержала активиста Украинского культурного центра в Симферополе
Фото: humanrights.org.ua

Утром в четверг в Симферополе сотрудники ФСБ задержали и увезли на допрос активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова.

Об этом в фейсбуке сообщил основатель УКЦ Леонид Кузьмин.

Центр информации о правах человека пишет, что о задержании Виноградов успел сообщить друзьям по телефону. Затем связь с ним пропала.

Украинский культурный центр в Крыму создали после российской аннексии полуострова. Это общественная организация, цель которой – сохранить язык и культуру украинского народа. Политических задач создатели центра перед собой не ставят.

Новости по теме:

Тэги: Крым, ФСБ, репрессии

Читайте в разделе