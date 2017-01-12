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Судью Высшего хозсуда Емельянова отстранили от должности

Служитель Фемиды уже три месяца является подозреваемым в уголовном деле.

Судью Высшего хозсуда Емельянова отстранили от должности
Артур Емельянов
Фото: http://mignews.com.ua

Высший совет юстиции отстранил Артура Емельянова, подозреваемого в незаконном распределении дел, от должности судьи Высшего хозяйственного суда.

Соответствующее решение было принято на заседании ВСЮ в четверг. Совет удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры.

Емельянов отстранен от должности сроком на два месяца.

Напомним, 18 октября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову и бывшему заместителю председателя суда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Татьков выехал за границу на лечение до вручения ему подозрения.

27 октября Емельянову была избрана мера пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн. При этом под стражу его не брали, обязав не отлучаться за пределы Киевской области.

В прошлом году Госфинмониторинг добился ареста 13 млн швейцарских франков (почти 300 млн гривен) на зарубежных счетах судьи Артура Емельянова. Вместе с тем, как сообщали СМИ, банкир, экс-совладелец банка "Родовид" Сергей Дядечко помог Емельянову избежать ареста этих средств. Дядечко подтвердил в суде, что панамская компания Restwood Products Corporation, счетом которой в банке Liechten Steinische Landes-Bank AG, по данным Генпрокуратуры, распоряжалась экс-супруга судьи Емельянова Светлана, принадлежит ему. Печерский райсуд Киева счел, что у ГПУ нет достаточных доказательств, что Светлана Емельянова распоряжалась этими деньгами, и отклонил ходатайство об аресте данных денежных средств.

Татьков и Емельянов - выходцы из Донецкой области. По данным СМИ, во времена Януковича они создавали систему "донецкого правосудия" в киевских судах.

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Источник: "Українські новини"
Тэги: судьи, Высший хозяйственный суд, ВСЮ

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