Politico обвинило Украину во вмешательстве в выборы США По данным издания, украинские чиновники пытались помочь Хиллари Клинтон.

Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп был не единственным кандидатом в президенты США, чью компанию "рекламировали" чиновники бывшего СССР.

Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, украински чиновники пытались помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон и подорвать позиции Трампа, в частности, распространяя документы о причастности Пола Манафорта - главного помощника Трампа - к коррупции. Как сообщалось, НАБУ обнародовало копии документов, согласно которым Манафорт мог получить более 12 млн долларов из "черной кассы" Партии Регионов.

"Украинские усилия повлиять на предвыборные гонки в США отразились в попытках вынудить к отставке Манафорта и в распространении слухов, что кампания Трампа тесно связана с врагом Украины на востоке - Россией. Однако они были гораздо менее согласованы или централизованы, чем хакерские атаки России и распространение писем Демократической партии", - говорится в статье.

Отмечается, что существует мало доказательств относительно причастности Украины к вмешательству в избирательный процесс в США. В статье говорится, что "необузданная коррупция, экономическая борьба, которые преследуют Украину - не говоря уже о ее текущей распри с Россией - сделали несостоятельным вмешательство в выборы другой страны".

"С другой стороны, Украина традиционно имеет прочные отношения с администрациями в США, однако ее официальные лица обеспокоены тем, что это может измениться после прихода Трампа, чья команда выражала в отношении администрации Порошенко настроения в диапазоне от амбивалентности до глубокого скептицизма, в то время как ее отношение к режиму Путина было чрезвычайно дружественным", - пишет издание.

Напомним, 6 января американская разведка опубликовала доклад, в котором говорится, что президент РФ Владимир Путин лично отдавал приказ осуществить вмешательство в выборы президента США.