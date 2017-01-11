За год на экскурсиях в Верховной Раде побывали более 20 тыс. человек Количество экскурсий в парламент за год возросло почти в два раза.

Фото: пресс-служба президента

В 2016 году экскурсии в Верховную Раду посетили 21 тыс. человек, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщается на сайте парламента.

"Общее количество ознакомительных посещений рады в 2016 году составило 628, по сравнению с 372 в 2015 году. В мероприятиях приняли участие более 21 тыс. посетителей (в 2015 году - около 12 тыс.), в том числе около 1 тыс. иностранных гостей", - говорится в сообщении.

В рамках экскурсий состоялось около 100 встреч посетителей парламента с депутатами, представителями фракций и групп и парламентских комитетов (в 2015 году - 52 встречи).

Напомним, с апреля 2015 года в здании Администрации президента на Банковой начали водить экскурсии.