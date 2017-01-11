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Назначен руководитель будущего оператора ГТС Украины

"Магистральные газопроводы Украины" возглавит Валерий Ноздрин.

Назначен руководитель будущего оператора ГТС Украины
Фото: inewp.com

Кабинет министров Украины назначил одного из заместителей главы ПАО "Укртрансгаз" Валерия Ноздрина главой новосозданного ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает РБК-Украина.

Соответствующее представление на назначение подал сам глава Минэнерго.

На текущий момент оператором газотранспортной системы является "Укртрансгаз". Однако после окончательного исполнения решений Стокгольмского арбитража по транзитному контракту функции оператора ГТС правительство намерено передать "Магистральным газопроводам Украины".

Напомним, Кабинет министров в рамках реформирования "Нафтогаза Украины" решил создать две новые компании - "Магистральные газопроводы Украины" и "Подземные газовые хранилища Украины". Как сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, новая компания-оператор украинской ГТС должна заработать к третьему кварталу 2017 года.

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Тэги: ГТС, Укртрансгаз, Нафтогаз, Насалик Игорь

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