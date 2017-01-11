Порошенко посетит Одессу и Николаев 12 января Президент представит нового главу Одесской ОГА Степанова.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко в пятницу, 12 января, намерен посетить Одессу и Николаев.

Эту информацию подтвердили в областных государственных администрациях. Сначала президент посетит Одессу, где официально представит нового председателя ОГА Максима Степанова, который в декабре 2016 года выиграл конкурс на эту должность.

После Одессы Порошенко поедет в Николаев, где при его участии запланировано торжественное открытие нового зала фехтования в школе олимпийского резерва.

Напомним, 9 ноября Порошенко уволил Михаила Саакашвили с должности председателя Одесской ОГА, после того, как тот объявил о своем решении подать в отставку.