В СБУ рассказали об условиях содержания Ефремова Защита экс-главы фракции ПР заявила о "нечеловеческих" условиях содержания подзащитного.

Фото: Сергей нужненко

В Службе безопасности Украины рассказали об условия содержаниях экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Таким образом СБУ опровергла информацию адвокатов, опубликованную в интервью одному из отечественных СМИ, о якобы "нечеловеческих" условиях пребывания Александра Ефремова в изоляторе временного содержания СБ Украины.

"Александр Ефремов находится в стандартной 2-местной камере площадью 13,5 кв. м, оборудованной всем необходимым. Окно с форточкой свободно открывается по желанию задержанного", -

говорится в сообщении СБУ в Facebook.

СБУ отмечает, что за все время пребывания под стражей Ефремов и его адвокаты не подали ни одной жалобы, в том числе на условия содержания.

Ведомство готово по обращению адвокатов предоставить возможность уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской для ознакомления с условиями содержания Ефремова.

Ранее сообщалось, что дело экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд в Луганской области.

Ефремов обвиняется в государственной измене, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, организации захвата здания управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения, организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика".