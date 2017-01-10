Жебривский обязал сотрудников Донецкой ОВГА перейти на украинский язык
В 2017 году для сотрудников ОВГА будут организованы курсы английского языка.
Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский подписал распоряжение, которым с 10 января обязывает сотрудников администрации в своей работе использовать только украинский язык.
Об этом Жебривский написал в фейсбуке, выложив фотокопию своего распоряжения.
"Сегодня подписал распоряжение "О применении государственного языка сотрудниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей". Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание на украинском языке", - написал он.
Жебривский сообщил, что в 2016 году дважды были организованы курсы делового украинского языка для сотрудников администрации, "затем проверили свои знания на радиодиктанте национального единства".
Кроме того, по его словам, в 2017 году для сотрудников ОВГА будут организованы курсы изучения английского языка.
Как сообщалось, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в России стал экспертом по украинскому языку.