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Жебривский обязал сотрудников Донецкой ОВГА перейти на украинский язык

В 2017 году для сотрудников ОВГА будут организованы курсы английского языка.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский подписал распоряжение, которым с 10 января обязывает сотрудников администрации в своей работе использовать только украинский язык.

Об этом Жебривский написал в фейсбуке, выложив фотокопию своего распоряжения.

Фото: фейсбук Павла Жебривского

"Сегодня подписал распоряжение "О применении государственного языка сотрудниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей". Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание на украинском языке", - написал он.

Жебривский сообщил, что в 2016 году дважды были организованы курсы делового украинского языка для сотрудников администрации, "затем проверили свои знания на радиодиктанте национального единства".

Кроме того, по его словам, в 2017 году для сотрудников ОВГА будут организованы курсы изучения английского языка.

Как сообщалось, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в России стал экспертом по украинскому языку.

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Тэги: украинский язык, Донецкая область, Павел Жебривский
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