Суд арестовал тысячу бутылок элитного алкоголя Януковича из Межигорья
Арест наложен по делу об отчуждении данного имущественного комплекса.
Печерский районный суд Киева 16 декабря арестовал коллекцию элитного алкоголя беглого президента Виктора Януковича в Межигорье.
Об этом пишет ЛІГА.net со ссылкой на Единый реестр судебных решений.
Арест наложен в рамках расследования об отчуждении у государства данного имущественного комплекса. В перечень арестованного имущества входит около 1000 бутылок.
В течение 2007 года на основании распоряжений Кабинета министров комплекс отдыха Пуща-Водица Государственного управления делами (94 объекта недвижимости - здания и сооружения) были переданы в Министерство охраны окружающей природной среды, а затем - в уставный фонд НАК Надра Украины. Как известно, впоследствии весь этот комплекс незаконно оказался в собственности частных структур и Януковича.
Расследование об отчуждении госактивов ведет Генеральная прокуратура с марта 2014 года.
Напомним, ранее, в рамках расследования дела о госизмене, суд арестовал дом, квартиру и корабль Януковича.
В ноябре 2016 года было арестовано все недвижимое имущество, которое находится на территории "Межигорья".