НАПК проверяет более 100 госслужащих из-за несвоевременной подачи е-деклараций "Субъекты декларирования приглашаются для дачи пояснений по имеющимся к ним вопросам".

Фото: inforesist.org

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит проверку 100 государственных служащих по факту несвоевременной подачи декларации.

Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя агентства Руслан Радецкий.

"Более 100 человек мы сейчас начали проверять", - сказал он.

Радецкий также отметил, что субъекты декларирования приглашаются в НАПК "для дачи пояснений по имеющимся к ним вопросам".

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро завело дела на пятерых нардепов после анализа е-деклараций.