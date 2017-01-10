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В горсовет Харькова нагрянули следователи

Четыре месяца назад прошли обыски у Кернеса.

В горсовет Харькова нагрянули следователи
Фото: city.kharkov.ua

Утром во вторник, 10 января, в горсовет Харькова нагрянули следователи, пишет местное издание АТН.

По словам начальника пресс-службы мэрии Юрия Сидоренко, они показали документы о проведении следственных действий, не уточняя в рамках какого дела это происходит.

В то же время пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик рассказала, что обыск проводят прокуратура и управление защиты экономики. Расследование ведется по ст. 368 Уголовного кодекса - взятка.

Напомним, в середине сентября сотрудники правоохранительных органов провели обыски в помещениях принадлежащих высокопоставленным харьковским чиновникам.

Генпрокурор Юрия Луценко тогда заявил, что мэр Харькова Геннадий Кернес и нардеп, бывший мэр Харькова Михаил Добкин подозреваются в организации хищения 653 га земли, которая принадлежит харьковской территориальной общине.

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Тэги: Харьков, обыск
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