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Суд разрешил задержать Януковича, Захарченко и Коряка по делу о похищении Драбинко

Суд удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры.

Суд разрешил задержать Януковича, Захарченко и Коряка по делу о похищении Драбинко
Виктор Янукович
Фото: http://ren.tv

Печерский районный суд Киева разрешил задержание экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о похищении архиепископа Украинской православной церкви Московского патриархата Александра (Драбинко).

Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

По ходатайству следователя Генпрокуратуры суд 3 января дал разрешение задержать Януковича, принял аналогичное решение в отношении Захарченко, а также разрешил задержать экс-начальника столичной милиции Валерия Коряка.

Напомним, в ноябре ГПУ подготовила сообщение о подозрении Януковичу в организации похищения. Сообщалось, что Виктор Янукович совместно с народным депутатом Вадимом Новинским, бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко и экс-начальником Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерием Коряком организовал похищение архиепископа Александра (Драбинко) - личного помощника покойного митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира. Драбинко фактически взяли в плен, чтобы вынудить митрополита Владимира уйти на покой.

Подозрение в незаконном лишении человека свободы и превышении служебных полномочий объявлено также командиру и заместителю СБСМ "Грифон" ГУМВД Украины в г. Киеве. Информации относительно разрешения на их задержание пока нет.

Напомним, 8 декабря Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Новинского.

Накануне сообщалось, что суд арестовал дом, квартиру и корабль Януковича в рамках расследования дела о госизмене.

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