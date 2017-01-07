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СБУ предостерегла Савченко от обнародования списков пленных

Спецслужба проведет с нардепом разъяснительную работу.

СБУ предостерегла Савченко от обнародования списков пленных
Юрий Тандит

Служба безопасности Украины предостерегает народного депутата Надежду Савченко от обнародования списков пленных и пропавших без вести на Донбассе ввиду потенциального вреда от такого шага.

"Списки нам, конечно, известны. Мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными. Мы в 2014 и 2015 году ловили жуликов, которые получали какую-то закрытую информацию по спискам тех наших героев, заложников, которые находились незаконно в Донецке и Луганске, фактически, пытались на страданиях людей совершали преступления с целью получения какой-то выгоды, рассказывая близким о том, что есть возможность либо пообщаться, либо освободить наших заложников", - заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

Он подчеркнул, что "ни в коем случае" нельзя распространять информацию, которая может "навредить не только ребятам, которые находятся там, но и их близким, родственникам".

"Не сомневайтесь: мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства", - сказал Тандит, отвечая на вопрос о том, проведет ли СБУ разъяснительную работу с Савченко.

Напомним, Савченко заявила о планах в ближайшее время обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе. Она утверждает, что получила данные на встрече с главарями боевиков в Минске, а также собирала информацию сама.

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Тэги: СБУ, Надежда Савченко, пленные
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