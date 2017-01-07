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Савченко пообещала обнародовать списки пленных

Документы нардеп получила от Захарченко и Плотницкого.

Савченко пообещала обнародовать списки пленных
Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia/

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что располагает списками пленных, которых содержат "ДНР" и "ЛНР".

В своем фейсбуке Савченко заявила, что получила списки военнопленных и пропавших без вести в ходе встречи с главарями боевиков в Минске, а также собирала данные сама.

Она пообещала обнародовать списки в ближайшее время.

В посту прикреплена фотография Савченко с листами бумаги.

Напомним, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Александра Захарченко и Игоря Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР". На самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики.

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Тэги: Надежда Савченко, пленные
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