Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
ГлавнаяПолитика

АП наняла лоббистов для продвижения интересов Украины в США

Украина будет платить 50 тысяч долларов ежемесячно.

АП наняла лоббистов для продвижения интересов Украины в США
Фото: Виталий Головин

Администрация президента Петра Порошенко наняла компанию BGR Group, основанную бывшим председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбуром, для лоббирования интересов Украины.

Это следует из документов на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США, передает DW. Все физические лица и фирмы, которые выполняют заказы иностранных правительств, должны сообщать о таких действиях и обнародовать данные о клиентах и контрактах. BGR Group подала соответствующую информацию в FARA 1 января 2017 года. Адрес клиента в представленной информации - "Банковая 11, Киев, Украина".

Цель деятельности компании - "усиление связей между США и Украиной и поощрения американских частных предпринимателей инвестировать в Украину". В конце декабря Барбур и BGR Group договорились с Украиной о "выработке и имплементации" стратегии в сферах развития бизнеса и правительственных связей. Речь идет, в частности, об "организации встреч" с американскими должностными лицами.

Как отмечается в предоставленной FARA информации, Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до конца 2017 года.

Напомним, Администрация Президента готовит встречу Порошенко и Дональда Трампа на февраль 2017 года

Новости по теме:

Тэги: Администрация президента, лоббирование, Петр Порошенко
Реклама

Читайте в разделе