​Британский журналист заявил, что ему от имени "России 24" предлагали "17 часов записей Порошенко" "У нас есть коллеги в Украине. У них есть информация, очень эксклюзивная".

Макс Такер Фото: facebook.com/max.r.tucker

Британский журналист Макс Такер (The Times) рассказал в своем фейсбуке, что ему предлагали записи разговоров президента Петра Порошенко.

Такеру позвонила девушка, представившаяся журналисткой российского телеканала "Россия 24", и предложила встретиться в некими украинскими журналистами, у которых есть 17 часов записей разговоров Порошенко. Они якобы хотят передать эту информацию только в присутствии западных журналистов.

"У нас есть коллеги в Украине, украинские журналисты. У них есть информация, очень эксклюзивная, они могут поделиться ею с нами. Но они хотят, чтобы мы сделали сюжет вместе с европейским журналистов, чтобы это выглядело так, что они поделились с европейским журналистом, а он затем показал ее нам", - заявила девушка.

Назвать этих журналистов она отказалась из соображений безопасности.

Напомним, в начале декабря 2016 года подозреваемый в многомиллиардных хищениях депутат Верховной Рады Александр Онищенко обвинил Администрацию президента в "скупке" голосов в парламенте через него и нескольких других депутатов. По информации СМИ, в течение года Онищенко якобы записывал свои беседы, в том числе с Порошенко, на ручные часы с диктофоном.

Одну из записей Онищенко (с депутатом Олесем Довгим) обнародовал сайт "Страна.ua", которым руководит Игорь Гужва, ранее работавший в "Вестях" и "Сегодня".

Стоит также отметить, что Такер в 2015 году дважды попадал в скандальные ситуации в связи со своими интервью с украинскими политиками. Сначала он со слов премьер-министра Арсения Яценюка написал о грядущей отставке министра образования Сергея Квита, хотя Яценюк этого не говорил. Позже под авторством Такера вышла статья о том, что тогдашний одесский губернатор Михаил Саакашвили готов занять должность Яценюка и стать премьер-министром. Саакашвили тоже заявил, что журналист его неправильно понял.