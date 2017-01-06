Порошенко: бойцы АТО защищают нас от врага-антихриста Президент призвал помолиться за военных.

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко и детьми Евгенией, Александрой и Михаилом поздравили украинцев с Рождеством Христовым.

"В этот прекрасный праздник, когда все собираются за семейным столом, предлагаю в первую очередь у святых икон помолиться за воинов, которые и в эти новогодне-рождественские дни защищают нас от врага-антихриста. Обращаюсь к новорожденному Спасителю с просьбой дать им сил и беречь их земные жизни. И всю нашу страну спаси, Господи, от всякого зла", - приводит пресс-служба президента слова Порошенко.