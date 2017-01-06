Муженко пожертвовал 40 тыс. гривен военному госпиталю Начальник Генштаба отдал часть премии на благотворительность.

Фото: mil.gov.ua

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко в начале января получил зарплату, материальную помощь, помощь на оздоровление и годовую премию на общую сумму 162 224 гривны. Из этой суммы 40 тыс. гривен он пожертвовал в качестве благотворительной помощи военному госпиталю.

Сообщение о существенном изменении в материальном положении Муженко разместил в Едином государственном реестре деклараций.

Название госпиталя не указано.

Напомним, за весь 2015 год Муженко получил 357 774 грн зарплаты, говорится в его декларации.