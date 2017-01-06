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Муженко пожертвовал 40 тыс. гривен военному госпиталю

Начальник Генштаба отдал часть премии на благотворительность.

Муженко пожертвовал 40 тыс. гривен военному госпиталю
Фото: mil.gov.ua

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко в начале января получил зарплату, материальную помощь, помощь на оздоровление и годовую премию на общую сумму 162 224 гривны. Из этой суммы 40 тыс. гривен он пожертвовал в качестве благотворительной помощи военному госпиталю.

Сообщение о существенном изменении в материальном положении Муженко разместил в Едином государственном реестре деклараций.

Название госпиталя не указано.

Напомним, за весь 2015 год Муженко получил 357 774 грн зарплаты, говорится в его декларации.

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Тэги: благотворительность, декларации о доходах, Виктор Муженко
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