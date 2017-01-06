Суд арестовал дом, квартиру и корабль Януковича Решение принято в рамках расследования дела о госизмене.

Виктор Янукович Фото: http://ren.tv

Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента Виктора Януковича - жилой дом, квартиру, два гаража, два машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки.

Определение суда от 29 декабря 2016 года нашли в Едином реестре судебных решений Українські Новини.

Указано, что Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Санкции ст. 110 и ст. 111 предусматривают возможность применения дополнительного вида наказания (конфискацию имущества), и прокуратура попросила суд наложить арест на имущество бывшего президента путем запрета отчуждения и распоряжения указанным имуществом.

Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Напомним, ГПУ расследует дело о государственной измене в связи с просьбой Януковича к Путину ввести войска на территорию Украины.