Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
ГлавнаяПолитика

Суд арестовал дом, квартиру и корабль Януковича

Решение принято в рамках расследования дела о госизмене.

Суд арестовал дом, квартиру и корабль Януковича
Виктор Янукович
Фото: http://ren.tv

Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента Виктора Януковича - жилой дом, квартиру, два гаража, два машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки.

Определение суда от 29 декабря 2016 года нашли в Едином реестре судебных решений Українські Новини.

Указано, что Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Санкции ст. 110 и ст. 111 предусматривают возможность применения дополнительного вида наказания (конфискацию имущества), и прокуратура попросила суд наложить арест на имущество бывшего президента путем запрета отчуждения и распоряжения указанным имуществом.

Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Напомним, ГПУ расследует дело о государственной измене в связи с просьбой Януковича к Путину ввести войска на территорию Украины.

Новости по теме:

Тэги: Виктор Янукович, суды, госизмена
Реклама

Читайте в разделе