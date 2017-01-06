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ГФС направила правоохранителям результаты проверки Одесской таможни

Конкретно против Марушевской материалы не подавались.

ГФС направила правоохранителям результаты проверки Одесской таможни
Юлия Марушевская
Фото: odessa.web2ua.com

Государственная фискальная служба направила результаты проверок Одесской таможни правоохранителям.

Об этом говорится в ответе Фискальной службы на запрос Українських Новин.

Материалы внутренних проверок Одесской таможни направлены в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Национальную полицию "для рассмотрения действий руководства Одесской таможни на предмет наличия состава преступления, за который предусмотрена уголовная ответственность".

Вместе с тем, конкретно против бывшего руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской материалы правоохранителям не направлялись.

"Государственной фискальной службой Украины материалы в отношении Марушевской Ю.Л. правоохранительным органам в 2016 году, в порядке ст. 214 УПК Украины, не направлялись", - говорится в документе.

Напомним, глава Государственной фискальной службы Роман Насиров в конце декабря заявил, что Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции. Якобы в ходе проверок были выявлены факты занижения цены товаров.

Марушевская руководила Одесской таможней с октября 2015 по ноябрь 2016 года. С Насировым у нее был конфликт.

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Тэги: Фискальная служба, Одесская таможня, Юлия Марушевская
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