Гелетей: ни один факт покушения на Януковича не зафиксирован Начальник УГО допускает, что экс-президента запугивал глава его охраны.

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Начальник управления государственной охраны Валерий Гелетей опроверг информацию о том, что на бывшего президента Виктора Януковича совершались покушения, когда он бежал из Украины.

"В рамках проводимого ранее служебного расследования ни один факт покушения установлен не был. Были опрошены все военнослужащие УГО, находившихся в составе последних кортежей Януковича и отказавшихся покидать территорию Украины вместе с ним, – никто не заявил о каких-либо покушениях", - рассказал Гелетей в интервью газете "Сегодня", опубликованном в пятницу.

При этом он не исключил, что начальник личной охраны экс-президента Константин Кобзарь мог докладывать о каких-то якобы покушениях. "Хорошо зная особенности характера Януковича, его фобии, он немало сделал для нагнетания страха вокруг безопасности шефа, с одной стороны, с другой – для повышения собственного авторитета в глазах охраняемого лица", - заявил Гелетей.

Напомним, Янукович и его защита раньше заявляли о неоднократных попытках убить бывшего главу государства на пути его бегства из резиденции "Межигорье" за границу в период с 21 по 23 февраля 2014 года.

В частности, Янукович говорил, что 21 февраля его кортеж в Киеве обстреляли из автоматов. Затем Александр Турчинов угрожал поднять истребители против вертолета, на котором бывший президент летел из Харькова в Донецк. После этого 22 февраля кортеж Януковича якобы чуть не попал в засаду "вооруженных людей, вооруженных автоматическим оружием".