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За год военная прокуратура передала в суд 285 дел о коррупции, - Матиос

Суды уже приняли 131 обвинительный приговор и осудили 135 человек.

За год военная прокуратура передала в суд 285 дел о коррупции, - Матиос
Фото: 24tv.ua

За 2016 год военная прокуратура направила в суд 285 обвинительных актов по факту взяточничества относительно 329 человек.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в прошлом году суды уже приняли 131 обвинительный приговор и осудили 135 человек.

"Судом оглашены приговоры с изоляцией от общества (арест, дисциплинарный батальон, ограничение свободы) от минимального наказания с арестом на три месяца до максимального наказания восемь лет лишения свободы", - уточнил Матиос.

Напомним, в сентябре президент Петр Порошенко заявил, что украинские правоохранительные органы начали охоту на коррупционеров.

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Тэги: взяточничество, борьба с коррупцией, военная прокуратура, Анатолий Матиос
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