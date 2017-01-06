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Ремонт дома правительства в 2016 году обошелся в 6,8 млн гривен

В 2015 году Кабмин не проводил ремонт дома правительства за средства госбюджета.

Ремонт дома правительства в 2016 году обошелся в 6,8 млн гривен
Фото: Максим Левин

Кабинет министров в 2016 году потратил на ремонт дома правительства 6 816 800 гривен .

Об этом говорится в ответе секретариата Кабмина на запрос "Українських Новин".

"Средства были направлены на проведение капитального ремонта отдельных конструкций, оборудования, внутренних инженерных сетей и элементов благоустройства дома правительства на улице Грушевского, 12/2 в Киеве", - говорится в сообщении.

В 2015 году Кабмин не проводил ремонт дома правительства за средства госбюджета.

Напомним, косметический ремонт помещения Киевского городского совета в 2014 году обошелся более чем в 4 млн гривен.

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Тэги: Кабмин, бюджет, ремонт
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