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В Минюсте заявили о намерении открыть магазины в тюрьмах

Заключенным будут выданы зарплатные банковские карты.

В Минюсте заявили о намерении открыть магазины в тюрьмах
Мостик между редакцией Херсонского телеканала и СИЗО
Фото: Предоставлено Владимиром Марусом

Министерство юстиции намерено начать размещение магазинов в тюрьмах в текущем году. Об этом заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов заявил заявил в эфире "5 канала".

"В этом году мы будем маленькие магазинчики запускать. Сейчас с (торговыми, - ред.) сетями ведем переговоры. В текущем году мы начнем реализовывать запуск магазинчиков в (пенитенциарной, - ред.) системе", - сообщил он.

Чернышов также сообщил, что заключенным будут выданы зарплатные банковские карты, на которые будут поступать средства за выполняемую ими работу.

За денежные средства, перечисленные на карты, осужденные смогут приобретать продукты в тюремных магазинах.

Замминистра юстиции назвал данные нововведения одним из аспектов реформы пенитенциарной системы. По его прогнозам, реформа будет длиться 5-7 лет.

Напомним, Министерство юстиции сообщило, что отдаст в частные руки не только здание Лукьяновского следственного изолятора в Киеве, но и Львовский СИЗО. Взамен будущие собственники этих зданий должны построить новые следственные изоляторы.

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Источник: "Українські новини"
Тэги: Минюст, тюрьмы
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