Нацполиция анонсировала дополнительный набор в январе В конце января начнется отбор следователей, оперативных работников и участковых офицеров.

Центр рекрутинга Нацполиции Фото: пресс-служба Нацполиции

Национальная полиция Украины в январе объявит дополнительный набор в свои подразделения.

Об этом заявил замглавы Нацполиции Константин Бушуев, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, в ближайшее время будет увеличен штат полиции. В конце января начинается отбор следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции. Также дополнительно будут открыты конкурсы в патрульную полицию.

"Участие в конкурсах смогут принять все граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям", - отметил Бушуев, заверив, что набор будет проведен "абсолютно прозрачно".

Он также рассказал о некоторых направлениях реформы полиции. В частности, реализация принципа community policing и построение нового подхода к охране общественного порядка. Их основным принципом, по словам Бушуева, является привлечение к работе на улицах как можно большего количества сотрудников полиции, а также вывода их на улицы в небольших городах и селах.

"Каждое сообщение и обращение граждан будет услышано Национальной полицией и на каждое из них будет соответствующая реакция полиции",сказал замглавы Нацполиции.

Напомним, 15 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков объявил консультативный конкурс на должность главы Нацполиции.

Запуск дорожной полиции в Украине запланирован на лето 2017 года.