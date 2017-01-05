Нацсовет объявил о передаче телеканалу "1+1" бланка лицензии Телеканалу разрешили вещание на 7 лет.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию 5 января объявил о передаче телеканалу "1+1" бланка переоформленной лицензии на аналоговое вещание.

Об этом на специальном брифинге рассказали глава Нацсовета Юрий Артеменко и его заместитель Ульяна Фещук.

"Сегодня, 5 января 2017 года, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, соблюдая требования законодательства, готова предоставить ООО "Студия 1+1" лицензию. После завершения брифинга руководители канала могут обратиться к аппарату и получить ее", - заявила Фещук.

Артеменко в свою очередь продемонстрировал журналистам подписанный бланк лицензии.

Напомним, 15 декабря Нацсовет проголосовал за выдачу лицензии телеканалу 1+1 на семь лет. Но через две недели на сайте "1+1" было обнародовано обращение от имени руководства и ряда сотрудников телеканала в адрес президента, спикера и премьера. В нем говорилось, что "1+1" пытаются лишить лицензии. Также в нем утверждалось, что за проблемами телеканала стоит Администрация президента.