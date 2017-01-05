Суд оштрафовал вымогателей взятки за должность в НАБУ Сумма штрафа составляет 25,5 тыс. гривен.

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Печерский районный суд Киева назначил наказание в виде штрафа троим задержанным, которые вымогали $10 тыс. у кандидата на должность детектива Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в решении суда.

Задержанные - уроженцы Грозного (Россия), г. Зугрес и с. Якубовка (Украина) - признали свою вину. Они заплатят штраф в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 500 грн.

"Задержанные 13 декабря 2016 года заключили соглашения с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании виновности относительно обвинений по ч.2 ст. 28 УКУ (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), а также по ч.2 ст. 369-2 УКУ (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, или предложение или обещание повлиять за предоставление такой выгоды)", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 ноября 2016 года Соломенский райсуд Киева арестовал троих подозреваемых в вымогательстве денег за трудоустройство в НАБУ. Двоих злоумышленников отправили под стражу, а третьего - под домашний арест с ношением электронного браслета.