Дело Ефремова передано в суд Генпрокурор перечислил пять инкриминируемых Ефремову преступлений.

Фото: facebook.com/Юрій Луценко

Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины в среду направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook.

Луценко отметил, что Ефремов обвиняется в государственной измене, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, организации захвата здания управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения, организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика".

Накануне сообщалось, что Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.

Напомним, Ефремов был задержан 30 июля на борту самолета "Австрийских авиалиний".

Луценко не исключает, что дело Ефремова будет рассматриваться в Луганской области.

5 января Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу защиты Ефремова на продление ареста.