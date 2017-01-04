Дело Ефремова передано в суд
Генпрокурор перечислил пять инкриминируемых Ефремову преступлений.
Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины в среду направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова.
Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook.
Луценко отметил, что Ефремов обвиняется в государственной измене, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, организации захвата здания управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения, организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика".
Накануне сообщалось, что Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.
Напомним, Ефремов был задержан 30 июля на борту самолета "Австрийских авиалиний".
Луценко не исключает, что дело Ефремова будет рассматриваться в Луганской области.
5 января Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу защиты Ефремова на продление ареста.