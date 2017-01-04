Порошенко написал письмо поддержки "узникам Кремля" Президент присоединился к флешмобу.

Фото: facebook/HennadiiAfanasiev

Президент Украины Петр Порошенко присоединился к новогоднему марафону и написал письма гражданам Украины, которые незаконно удерживаются в оккупированном Крыму и Российской Федерации. Об этом в фейсбуке написал освобожденный ранее из российской тюрьмы Геннадий Афанасьев.

"Президент ничего не делает? Вокруг измена? Украинцы, я Вас прошу... раскройте глаза... Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Новым годом украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму!" - написал Афанасьев. При этом он привел выдержку из письма Президента.

“И сегодня, когда Вы оторваны от семьи и близких, хотел бы, чтобы Вы вступили в Новый год с твердой верой в силу единства, которая не знает границ и преград. Ваши сограждане – морально с Вами, рядом. За вас переживает вся страна”, – подчеркнул, в частности, Порошенко.

Флешмоб по написанию писем активистам, находящихся в российских и крымских тюрьмах, по словам Афанасьева, призван оказать моральную поддержку "узникам Кремля", напомнить, что о них не забывают, что за их освобождение борются, что их ждут на свободе.

Напомним, в России и Крыму незаконно удерживаются более 40 граждан Украины, обвиненные по сфабрикованным уголовным делам в шпионаже, сепаратизме, терроризме, экстремизме и диверсионной деятельности.