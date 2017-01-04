В тариф "Киевэнерго" включат затраты на модернизацию арены Евровидения Киевлянам придется заплатить за современное электроснабжение Международного выставочного центра.

Международный выставочный центр

Правительство рекомендовало включить в тариф компании "Киевэнерго" затраты на модернизацию электроснабжения Международного выставочного центра, в котором пройдет Евровидение-2017.

Об этом пишут "Українські Новини" со ссылкой на протокольное решение организационного комитета Евровидения. Этот комитет возглавляет вице-премьер Владимир Кистион.

"Рекомендовать Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) совместно с Киевской городской государственной администрацией и компанией "Киевэнерго" провести мероприятия по включению в состав тарифа на электрическую энергию затрат, связанных с ремонтом электроустановок и линий электропередачи, необходимых для увеличения мощности присоединения к электросетям Международного выставочного центра", - сказано в документе.

Также в тариф предлагается включить затраты на покупку и установку комплектных трансформаторных подстанций на напряжение 0,4 кВ для обеспечения подключения МВЦ по второй категории надежности электроснабжения.

КГГА поручено подготовить детальный план мероприятий о проведении ремонтной кампании и подключения электроустановок МВЦ до 10 января.

Напомним, ожидаемый доход от проведения Евровидения-2017 в Украине составит около 200 млн гривен, при том что расходы заложены на уровне 655,7 млн грн.