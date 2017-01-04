Порошенко подписал закон, разрешающий увольнять военных-контрактников первой волны Количество желающих служить по контракту приближается к 70 тыс. человек.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы", принятый Верховной Радой 6 декабря 2016 года.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что реализация этого закона позволяет нормировать некоторые вопросы, связанные с принятием, продолжением и увольнением граждан с военной службы. В частности, даст возможность военнослужащим, служащим на контракте в особый период, по желанию продолжить службу по новому контракту или уволиться.

"Это дает вам возможность завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой, но вместе с тем ни на йоту не снизить боеспособность и боеготовность частей и подразделений, в первую очередь тех, которые находятся в зоне проведения АТО, боевых операций по защите нашего государства", - обратился Порошенко к министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко.

Фото: president.gov.ua

"Тем гражданам Украины, которые заключили фактически бессрочный контракт при особом периоде, мы даем возможность восстановить справедливость и дать возможность командирам обеспечить их увольнение", - добавил президент.

Порошенко также обратил внимание на то, что замена личного состава будет осуществляться поэтапно. Согласно закону, право на увольнение получают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации, и отслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжения.

Также уволиться могут военные, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

"Мы стремительно приближаемся к 70 тыс. (заключенных контрактов, - ред.), и это свидетельствует об очень высоком уровне и патриотизма, и готовности с оружием в руках защищать Украину", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, по данным Минобороны, число желающих пойти в армию на контракт в 2016 году выросло примерно в 25-35 раз по сравнению с 2015 годом.

С 2016 года военным существенно повысили зарплаты. В частности, по словам президента, солдату-стрелку начали платить 7000 гривен вместо 2340, командиру взвода - 9500 гривен вместо 3800, комбату - 13000 вместо 5600.