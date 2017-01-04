Председатель ОБСЕ Курц снова посетит Украину 15 января исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между Украиной и Австрией.

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Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц снова посетит Украину в течение нескольких недель.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились встречаться как нужно, Себастьян посетит Киев в течение нескольких недель", - сказал Климкин на брифинге в Мариуполе.

Он также отметил, что 15 января исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между Украиной и Австрией. По его словам, в рамках данного события планируется провести в Вене концерт Луганского симфонического оркестра, который сейчас находится в Северодонецке.

Напомним, ОБСЕ является одной из сторон переговоров в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

3-4 января Курц находится с рабочим визитом в Донецкой области, чтобы ознакомиться с ситуацией. Его сопровождал Павел Климкин. Среди основных тем, которые обсуждались, - перспективы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Также по итогам визита Курц определил первоочередные цели по Украине, главной задачей из которых является установление режима прекращения огня в зоне АТО.