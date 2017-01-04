"Голос Украины" опубликовала закон о Высшем совете правосудия Закон вступит в силу 5 января.

Фото: facebook Игоря Мирошниченко

Официальная газета Верховной Рады "Голос Украины" в среду, 4 января, опубликовала закон о Высшем совете правосудия (ВСП), который вступит в силу 5 января.

Высший совет правосудия создается путем реорганизации Высшего совета юстиции.

ВСП имеет полномочия увольнять судей, вносить президенту представления об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности. Также ВСП может лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях.

Кроме того, совет будет решать вопросы перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах. Также ВСП сможет назначать и увольнять председателя Государственной судебной администрации и его заместителей, руководителей Службы судебной охраны.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 избирает съезд судей, по два назначает президент, Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Решения совета могут быть обжалованы только в Верховном Суде. Председатель Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

Напомним, 21 декабря 2016 года Рада приняла один из ключевых документов судебной реформе - закон о Высшем совете правосудия, а 3 января президент Петр Порошенко его подписал.