Полторак назвал количество боевой техники и регулярных войск РФ на Донбассе В 2016 году российско-оккупационные войска более 16 тыс. раз нарушили режим тишины.

Министр обороны Степан Полторак назвал количество российской боевой техники и регулярных войск РФ в зоне боевых действий на востоке Украины.

Об этом он сообщил в интервью 5 каналу.

По словам Полторака, Россия сосредоточила на временно оккупированном Донбассе около 600 танков, 1,3 тыс. боевых машин, 860 артиллерийских систем и 300 систем залпового огня.

"Они (Россия - ред.) сосредоточили на Донбассе огромную кучу вооружения и техники: около 600 танков, 1,3 тысяч боевых машин, 860 артиллерийских систем, 300 систем залпового огня", - заявил министр.

Также на оккупированном Донбассе сформирована 40-тысячная российская военная группировка, регулярных войск РФ - 5 тысяч, сказал Полторак.

"Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять Минские соглашения, кто очень агрессивно настроен к Украине, говорить о спокойствие было очень трудно", - добавил министр обороны.

По словам Полторака, российско-оккупационные войска в 2016 году более 16 тыс. раз нарушили режим тишины. Во время ведения боевых действий и обстрелов ранены 1,5 тыс. военных, 211 человек погибли.

Как сообщалось, в 2016 году небоевые потери ВСУ превысили боевые.