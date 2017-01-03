Порошенко поручил Минкультуры организовать церемонию перезахоронения Олеся Президент поручил МИД обеспечить перевозку останков писателя в Украину.

Фото: Евгений Кривочуприн

Президент Петр Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения останков писателя Александра Олеся, которые будут доставлены из Чехии.

Об этом

сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

"Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на Родину. Согласие на это уже дали потомки писателя. Также Петр Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине", - написал Цеголко.

Ранее сообщалось, что правнуки писателя Александра Олеся, которых разыскали в Канаде, согласились на перезахоронение его останков в Украине.

Напомним, в Чехии вырыли из могилы останки украинского писателя Александра Олеся (Кандыбы), так как на его месте собираются похоронить другого человека. МИД заявляет, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения об окончательном месте захоронения. После этого министр культуры Евгений Нищук предложил властям Киева изучить возможность создания пантеона для почетных захоронений украинцев в столице.